Дмитрий Ярошенко: «Медаль в личных гонках? Нет ничего невозможного»"

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко отметил, что нужно не опускать руки и верить в себя. Впервые за всю историю на Олимпиаде от нашей страны будут всего 10 биатлонистов.

«История Цветкова лишь подчеркивает, что в любых ситуациях надо продолжать верить в себя. Последние три-четыре сезона складывались для него не лучшим образом, но он продолжал работать, не опускал рук и получил награду в виде поездки на Олимпиаду. Причем у него есть высокие шансы поучаствовать в эстафете. Медаль в личных гонках? Нет ничего невозможного», — цитируют «Известия» Ярошенко.