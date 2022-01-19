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Сегодня, 07:57

Дмитрий Ярошенко: «Медаль в личных гонках? Нет ничего невозможного»"

Евгений Козинов
Корреспондент

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко отметил, что нужно не опускать руки и верить в себя. Впервые за всю историю на Олимпиаде от нашей страны будут всего 10 биатлонистов.

«История Цветкова лишь подчеркивает, что в любых ситуациях надо продолжать верить в себя. Последние три-четыре сезона складывались для него не лучшим образом, но он продолжал работать, не опускал рук и получил награду в виде поездки на Олимпиаду. Причем у него есть высокие шансы поучаствовать в эстафете. Медаль в личных гонках? Нет ничего невозможного», — цитируют «Известия» Ярошенко.

Источник: https://iz.ru/1278833/dmitrii-garin-natalia-marianchik/sostav-kompanii-na-kakie-medali-igr-2022-zariazheny-nashi-biatlonisty
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