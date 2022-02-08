Тихонов о серебре Смольского: «Это большой успех! Я изначально говорил, что Смольский может бороться!»

Экс-президент СБР Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на серебряную медаль белоруса Антона Смольского в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

«Я изначально говорил, что у Смольского есть реальный шанс бороться за медали, — сказал Тихонов «СЭ». — Больше ни о ком так не говорил. Он мог бороться за медали любого достоинства, что и сделал. Это большой успех! Это Олимпиада!»

Ранее 8 февраля олимпийским чемпионом стал француз Кантен Фийон Майе. Второе место занял белорус Максим Смольский. Норвежец Йоханнес Бе замкнул тройку лучших.

У сборной России пока одна медаль в биатлоне на этой Олимпиаде — бронза в смешанной эстафете.

Россия занимает третье место по количеству золотых медалей в общекомандном медальном зачете и первое — по общему количесту медалей (2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые).