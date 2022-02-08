Биатлонист Лапшин считает, что Олимпийские игры в Пекине стоило перенести на год

Россиянин Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи по биатлону, считает, что Олимпиаду в Пекине было необходимо перенести.

«На год, может быть, даже на два, и стоило бы задвинуть. Но тут палка о двух концах: молодой спортсмен, может, и скажет, что перенос не так страшен, тем более многие только-только вакцинировались, а реакция скажем так индивидуальная. Я, например, на этом немного погорел на последних этапах Кубка мира. И сейчас, может быть, мне бы стоило все переждать и уменьшить нагрузки.

Более возрастные спортсмены, наверное, не хотели бы ждать, подойти в хорошей форме к важному старту — это работа целого сезона. И им, наверное, Олимпиада лучше сегодня. Каждый по-разному ответит на этот вопрос. Но я отвечу, что для меня было бы лучше перенести на год», — приводит слова Лапшина «Газета.Ru».

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.