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Сегодня, 12:49

Биатлонист Лапшин считает, что Олимпийские игры в Пекине стоило перенести на год

Екатерина Савостина
Корреспондент

Россиянин Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи по биатлону, считает, что Олимпиаду в Пекине было необходимо перенести.

«На год, может быть, даже на два, и стоило бы задвинуть. Но тут палка о двух концах: молодой спортсмен, может, и скажет, что перенос не так страшен, тем более многие только-только вакцинировались, а реакция скажем так индивидуальная. Я, например, на этом немного погорел на последних этапах Кубка мира. И сейчас, может быть, мне бы стоило все переждать и уменьшить нагрузки.

Более возрастные спортсмены, наверное, не хотели бы ждать, подойти в хорошей форме к важному старту — это работа целого сезона. И им, наверное, Олимпиада лучше сегодня. Каждый по-разному ответит на этот вопрос. Но я отвечу, что для меня было бы лучше перенести на год», — приводит слова Лапшина «Газета.Ru».

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/beijing-2022/news/2022/02/08/17257639.shtml?updated
Олимпиада
Тимофей Лапшин
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