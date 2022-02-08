Российский биатлонист Цветков стал четвертым в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине

Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Он допустил один промах на последнем рубеже последним выстрелом.

Чемпионом стал француз Кантен Фийон Майе. Второе место занял белорус Максим Смольский. Норвежец Йоханнес Бе замкнул тройку лучших.

Россияне Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли десятое и 11-е места соответственно.

Напомним, что у сборной России пока одна медаль в биатлоне на этой Олимпиаде — бронза в смешанной эстафете.

Россия занимает третье место по количеству золотых медалей в общекомандном медальном зачете и первое — по общему количеству медалей (2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые).

Биатлон

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Индивидуальная гонка

20 км

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 48.47,4 (2 промаха)

2. Антон Смольский (Белоруссия) — отставание +14,8 (0)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — +31,1 (2)

4. Максим Цветков (Россия) — +34,9 (1)

5. Скотт Гоу (Канада) — +01.05,6 (1)

6. Бенедикт Долль (Германия) — +01.07,1 (2)

7. Роман Рес (Германия) — +01.21,6 (1)

8. Тарьей Бе (Норвегия) — +01.29,6 (1)

9. Фабьен Клод (Франция) — +01.38,1 (2)

10. Александр Логинов (Россия) — +01.40,2 (3)

11. Эдуард Латыпов (Россия) — +02.25,7 (3)

34. Карим Халили (Россия) — +04.39,1 (4)