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Сегодня, 16:55

Чепиков: «Все будут соревноваться на стадионе, на котором никто не выступал»

Иван Шитик
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков заявил, что условия, в которых будут проходить олимпийские соревнования по биатлону, будут непростыми.

«Состав боеспособный, достаточно ровный, и запасные сильные и серьезные. Поэтому тут и добавить нечего — выбор был обоснованным.

Олимпиада будет непростой. Все будут соревноваться на стадионе, на котором никто не выступал. По прогнозам, там будут минусовые температуры плюс снег, ветер на стрельбище все время. Результат сложится по совокупности многих компонентов, в том числе по работе лыж, и как они будут работать, это тоже важно», — цитирует Чепикова ТАСС.

Соревнования на Олимпиаде среди биатлонистов пройдут с 5 по 19 февраля в Чжанцзякоу. В понедельник был назван состав сборной России на Игры.

Источник: https://tass.ru/sport/13449119
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Сергей Чепиков
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