Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 15:57

Стал известен состав сборной Белоруссии по биатлону на Олимпиаду-2022

Иван Шитик
Корреспондент

Стал известен состав сборной Белоруссии по биатлону на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Женщины: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина.

Мужчины: Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

Олимпийские соревнования по биатлону стартуют 5 февраля смешанной эстафетой. Так же в программе классические эстафеты, индивидуальные, спринтерские гонки, гонки преследования и масс-старты.

Олимпиада
Сборная Белоруссии по биатлону
0
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Поварницына объяснил, при каких условиях биатлонист сможет попасть на Олимпиаду
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости