Стал известен состав сборной Белоруссии по биатлону на Олимпиаду-2022

Стал известен состав сборной Белоруссии по биатлону на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Женщины: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина.

Мужчины: Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

Олимпийские соревнования по биатлону стартуют 5 февраля смешанной эстафетой. Так же в программе классические эстафеты, индивидуальные, спринтерские гонки, гонки преследования и масс-старты.