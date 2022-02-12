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Сегодня, 13:25

«Максим показал свой максимальный результат». Драчев — о четвертом месте Цветкова в спринте

Драчев отреагировал на четвертое место Максима Цветкова в спринте на Олимпиаде в Пекине
Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший президент СБР Владимир Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты российских биатлонистов в спринте на Олимпиаде в Пекине.
«Максим проиграл ходом. Мы понимаем, что он не такой быстрый спортсмен, как многие на этих играх. Максим показал свой максимальный результат — отстрелялся без штрафов. Но соперники были сильнее. Надо быть объективными. Лидеры оказались сегодня сильнее по ходу. Второй раз четвертое место не выбьет его из колеи. Завтра другая гонка, а у него будет неплохая стартовая позиция. Он хорошо стреляет. Если соперники будут ошибаться, то тогда есть шансы на медаль. Что касается остальных наших ребят, мне кажется, что на первом рубеже не справились с ветром», — сказал Драчев «СЭ».
Ранее, 12 февраля, российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в спринте на Олимпиаде в Пекине.
Россияне Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов заняли 11-е и 19-е места соответственно. Александр Логинов допустил четыре промаха и стал 34-м.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Биатлон
Олимпиада
Владимир Драчев
СБР
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