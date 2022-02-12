«Логинов, сколько можно не использовать свои возможности?» Хованцев об итогах спринта в Пекине

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал «СЭ» результаты мужского спринта на Олимпиаде в Пекине.

«Что делать Цветкову? Продолжать так же стрелять. По ходу он достаточно хорошо шел для него. У него очень хорошая позиция в пасьюте. Надеюсь, что в нем он сохранит ту же самую стрельбу. Тогда и результаты будут очень хорошими. Сегодня другие спортсмены давали возможность, но немножко не хватило. Обидно. Но Максу не надо расстраиваться. Надо продолжать делать на рубежах то, что он делал в этих двух гонках», — сказал Хованцев «СЭ».

Анатолий Хованцев также пожелал удачи нашим ребятам в следующих стартах.

«Такое ощущение, что парни немножко перегорели, потому что шли на выигрыш, а это мешает стрельбе. Нужно просто идти и делать свое дело, что они могут делать — хорошо стрелять. Тоже обидно. Но у ребят тоже хорошие позиции в гонке преследования. Здесь надо бороться за медали. Кроме большой эстафеты, остается две контактные гонки, где наши ребята должны быть очень хороши. Верю в них. Логинов, сколько можно не использовать свои возможности? Имею в виду скоростные качества», — добавил Хованцев.

Ранее, 12 февраля, российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в спринте на Олимпиаде в Пекине.

Олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Бе. Второе место занял француз Кантен Фийон Майе. Норвежец Тарьей Бе замкнул тройку лучших. Все они допустили по одному промаху в спринте.

Россияне Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов заняли 11-е и 19-е места соответственно. Александр Логинов допустил четыре промаха и стал 28-м.