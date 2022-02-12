Российский биатлонист Цветков стал четвертым в спринте на Олимпиаде в Пекине, Йоханнес Бе — первый

Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в спринте на Олимпиаде в Пекине.

Он ни разу не промахнулся в гонке и до бронзовой медали не хватило 1,7 секунды. Ранее, 8 февраля, в индивидуальной гонке Цветков также занял четвертое место.

Чемпионом стал норвежец Йоханнес Бе. Второе место занял француз Кантен Фийон Майе. Норвежец Тарьей Бе замкнул тройку лучших. Все они допустили по одному промаху в спринте.

Россияне Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов заняли 11-е и 19-е места соответственно. Александр Логинов допустил четыре промаха и стал 34-м.

Напомним, что у сборной России пока одна медаль в биатлоне на этой Олимпиаде — бронза в смешанной эстафете.

Россия занимает седьмое место в медальном зачете — 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых.

Жанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Спринт

10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 24.00,4 (1)

2. Кантен Фийон-Майе (Франция) — +25,5 (1)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — +38,9 (1)

4. Максим Цветков (Россия) — +40,6 (0)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +52,0 (1)

6. Мартин Понсилуома (Швеция) — +53,7 (2)

7. Штурла Легрейд (Норвегия) — +01.02,3 (2)

8. Бенедикт Долль (Германия) — +01.05,0 (1)

9. Эмильян Жаклен (Франция) — +01.05,9 (2)

10. Антон Смольский (Белоруссия) — +01.12,5 (1)

11. Эдуард Латыпов (Россия) — +01.14,4 (3)

19. Даниил Серохвостов (Россия) — +01.37,6 (2)