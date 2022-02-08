Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 12:59

«Обидно, досадно и грустно». Резцова — о выступлении российских биатлонистов в индивидуальной гонке Олимпиады

Анфиса Резцова отреагировала на четвертое место Цветкова в индивидуальной гонке на Олимпиаде
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала четвертое место российского биатлониста Максима Цветкова в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

«Обидно и грустно. Обидно и за Цветкова, и за Логинова. Саша тоже с одним промахом классно шел. И Цветков мог взять золотую медаль. Халили не готов был сегодня. Не знаю, в чем причина. Может, акклиматизация. Естественно, психологически надломился. Не знаю, стоит ли менять его в спринте. Не могу диктовать. Серохвостов тоже молодой пацан, впервые на Олимпиаде. Обидно, досадно и грустно. Но у нас еще есть дисциплины. Должны мы взять медаль», — сказала Резцова «СЭ».

Чемпионом стал француз Кантен Фийон-Майе. Второе место занял белорус Максим Смольский. Норвежец Йоханнес Бе замкнул тройку лучших.

Россияне Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли десятое и 11-е места соответственно.

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Анфиса Резцова
Максим Цветков
0
Читайте также
Сколько зарабатывает лучшая лыжница России Наталья Непряева?
Швейцарцы и датчане «сырые», а чехи старые и больные: что мы знаем о соперниках российских хоккеистов на групповом этапе Олимпиады-2022
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Непряева не вышла в полуфинал спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине, Ступак может пройти как лаки-лузер
Шипулин: «Когда Цветков промахнулся, я закричал на телевизор»
«Этот промах будет мне сниться». Цветков — о выстреле, лишившим его олимпийского золота
Цветков упустил победу последним выстрелом. Максим был безупречен, пока не думал о медалях
Тихонов считает, что биатлонисты промахиваются на Олимпиаде из-за отсутствия гимна и флага
«Не прошли габариты. Вот она — цена медали». Логинов — о десятом месте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов о серебре Смольского: «Это большой успех! Я изначально говорил, что Смольский может бороться!»

«Очень большая нагрузка, все в горах на большой высоте». Драчев объяснил промах Максима Цветкова
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости