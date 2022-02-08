Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала четвертое место российского биатлониста Максима Цветкова в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

«Обидно и грустно. Обидно и за Цветкова, и за Логинова. Саша тоже с одним промахом классно шел. И Цветков мог взять золотую медаль. Халили не готов был сегодня. Не знаю, в чем причина. Может, акклиматизация. Естественно, психологически надломился. Не знаю, стоит ли менять его в спринте. Не могу диктовать. Серохвостов тоже молодой пацан, впервые на Олимпиаде. Обидно, досадно и грустно. Но у нас еще есть дисциплины. Должны мы взять медаль», — сказала Резцова «СЭ».

Чемпионом стал француз Кантен Фийон-Майе. Второе место занял белорус Максим Смольский. Норвежец Йоханнес Бе замкнул тройку лучших.

Россияне Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли десятое и 11-е места соответственно.