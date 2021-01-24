Порье включил режим убийцы. Он выдержал тяжелые удары и разнес Конора во втором раунде

Дастин Порье победил Конора Макгрегора техническим нокаутом в главном бою UFC 257.

Дастин Порье, 32 года, США. Легкий вес. Статистика в ММА: 27 побед, 6 поражений.

Конор Макгрегор, 32 года, Ирландия. Легкий вес. Статистика в ММА: 22 победы, 5 поражений.

Первый поединок между Макгрегором и Порье состоялся в сентябре 2014 года — в полулегком весе. Конор проводил лишь четвертый бой в UFC, но уже был очень популярен. Он выиграл нокаутом на 106-й секунде.

В декабре 2015-го Макгрегор нокаутировал Жозе Альдо и стал чемпионом UFC в полулегком весе, потом были два поединка с Нейтом Диасом, чемпионство в легком весе, невероятно прибыльный боксерский бой с Флойдом Мейвезером, поражение от Хабиба Нурмагомедова, легкий выигрыш у Дональда Серроне... В общем, захватывающая карьера, когда каждый выход Конора в октагон/в ринг привлекал большое внимание даже тех, кто не интересуется единоборствами. На гонорарах в ММА Макгрегор заработал больше 100 миллионов долларов, на бое с Мейвезером — в районе 85 миллионов. Еще ирландец запустил собственные линию одежды и марку виски, медиа-портал, заключил несколько многомиллионных контрактов.

Макгрегор считался фаворитом у букмекеров в реванше с Порье. По словам и команды Макгрегора, и самого Конора, к бою в Абу-Даби он подошел в лучшей форме в карьере. Например, вот что «СЭ» рассказал спарринг-партнер ирландца Константин Гнусарев: «Сейчас Конор поставил на первое место дисциплину. У нас тренировки утром и вечером, план всегда готовится заранее. Раньше такого не было. Раньше просто приходили: «Что там? Бокс? Борьба?», и идем заниматься. Не было профессионального подхода, по моему мнению. Конор стал серьезнее относиться к тренировкам, к питанию, да ко всему».

Two wins vs Holloway.



One win vs McGregor.



Best boxer in the Octagon? ? #UFC257 pic.twitter.com/HsuQMzwkFV — UFC (@ufc) January 24, 2021

Тем не менее к форме Макгрегора все равно были вопросы. После октября 2018-го он провел лишь один бой — и это очень-очень мало. Да и поединок со стареющим Дональдом Серроне, чей пик давно позади, — не показатель топ-уровня. Другое дело — поединок с Порье. Дастин после боя с Конором в 2014-м прошел через множество испытаний. Было и жесткое поражение нокаутом от Майкла Джонсона, и красивые победы над Джастином Гэтжи, Эдди Альваресом и Максом Холлоуэем, и поражение от Хабиба в титульнике, и рубка с Дэном Хукером, которая осталась за Порье.

Была у боя и еще одна интрига: по словам Даны Уайта, Хабиб ему заявил на встрече, что подумает над возвращением в ММА, если его на UFC 257 впечатлит кто-то из четверки — Макгрегор, Порье, Хукер, Майкл Чэндлер. Чэндлер выдал прекрасное выступление, брутально нокаутировав Хукера. Во флэш-интервью Майкл назвал себя новым королем легкого веса, а уходя из октагона, кричал: «Хабиб, я пришел за тобой!» Бой же Макгрегора и Порье сложился совсем по-другому сценарию.

Макгрегор начал с точного удара левой, заем добавил еще один. На это Порье ответил тейкдауном — вероятно, для того, чтобы измотать Макгрегора, лишить его сил. Однако Конор довольно быстро поднялся и в итоге забрал раунд. Он был убедительнее у сетки, а в стойке довольно легко перебил американца. Больше того, где-то за полторы минуты до конца раунда ирландец потряс соперника точным ударом левой. Но Дастин выстоял. Первый раунд — за Макгрегором.

Конор контролировал ситуацию и во втором раунде — бой шел в стойке, и Макгрегор выглядел лучше соперника. До тех пор, пока Порье не включил режим убийцы. Дастин пошатнул Конора, затем прижал к сетке и разбил. Вообще, мало в UFC людей, кто использует подобные шансы (разнести у сетки серией ударов) лучше, чем Порье. Ирландец упал и был добит.

После боя Макгрегор заявил: «Мы сделаем это еще раз!» Может быть, третий бой между ними состоится. А вот реванша Конора с Хабибом, похоже, мы уже не увидим никогда.