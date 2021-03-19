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Фергюсон обратился к Нурмагомедову: «Чтобы у тебя все было хорошо, жирноголовый»

17:40
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Боец легкого веса Тони Фергюсон прокомментировал решение бывшего чемпиона UFC в этой весовой категории Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру. Он оставил комментарий в Instagram главы промоушена Даны Уайта.

«Чтобы у тебя все было хорошо, жирноголовый. Еще увидимся», — написал Фергюсон.

Публикация от Dana White (@danawhite)

19 марта Уайт сообщил, что Нурмагомедов официально завершил карьеру и оставил пояс чемпиона в легком весе. Россиянин подтвердил эту информацию.

В свое время UFC пытался пять раз организовать бой Хабиб — Фергюсон.

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