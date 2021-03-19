Фергюсон обратился к Нурмагомедову: «Чтобы у тебя все было хорошо, жирноголовый»
17:40
Боец легкого веса Тони Фергюсон прокомментировал решение бывшего чемпиона UFC в этой весовой категории Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру. Он оставил комментарий в Instagram главы промоушена Даны Уайта.
«Чтобы у тебя все было хорошо, жирноголовый. Еще увидимся», — написал Фергюсон.
19 марта Уайт сообщил, что Нурмагомедов официально завершил карьеру и оставил пояс чемпиона в легком весе. Россиянин подтвердил эту информацию.
В свое время UFC пытался пять раз организовать бой Хабиб — Фергюсон.
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Материалы сюжета: Хабиб: интрига с возвращением в UFC и официальное завершение карьеры
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