Хабиб объяснил свой уход из спорта

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 21 марта в интервью ESPN объяснил свое решение уйти из спорта.

«Я пришел в спорт, чтобы показать всему миру, кто я такой. Сейчас я — чемпион мира с тремя успешными защитами титула. Что мне остается? Биться ради денег разве что, но они мне не нужны. Чувствую, что каждый бой, каждый тренировочный цикл отнимает годы у моей матери. Надеюсь, люди меня поймут», — заявил Хабиб.

19 марта президент промоушена Дана Уайт на своей странице в Twitter заявил, что Хабиб Нурмагомедов уже не вернется в спорт.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. Всего россиянин провел 29 боев и одержал в них 29 побед.