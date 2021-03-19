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Российский боец Шлеменко рассказал, при каком условии Хабиб вернется в спорт

14:34
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал уход чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова из спорта.

Сегодня, 19 марта, президент UFC Дэйна Уайт и Нурмагомедов провели встречу, на которой россиянин объявил о завершении карьеры.

«Я не понял, что изменилось с того времени, как Хабиб объявил о завершении карьеры. Проблем с возвращением у него нет, если Хабиб захочет, то вернется, не захочет — не вернется. Если финансово его заинтересует возвращение, то вернется. Сейчас значит нет финансового интереса», — цитирует Шлеменко ТАСС.

Нурмагомедов провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10947823

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