Российский боец Шлеменко рассказал, при каком условии Хабиб вернется в спорт

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал уход чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова из спорта.

Сегодня, 19 марта, президент UFC Дэйна Уайт и Нурмагомедов провели встречу, на которой россиянин объявил о завершении карьеры.

«Я не понял, что изменилось с того времени, как Хабиб объявил о завершении карьеры. Проблем с возвращением у него нет, если Хабиб захочет, то вернется, не захочет — не вернется. Если финансово его заинтересует возвращение, то вернется. Сейчас значит нет финансового интереса», — цитирует Шлеменко ТАСС.

Нурмагомедов провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед.