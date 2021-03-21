Конор обратился к Хабибу, назвав российского бойца плюшевым мишкой

Ирландский боец Конор Макгрегор 21 марта на своей странице в Twitter обратился к чемпиону мира в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Восемь побед нокаутом в 30 поединках — это мусор. Не забывай об этом, плюшевый мишка», — написал Макгрегор.

8 ko/tko across 30 fights = zero power.

Don't forget it teddy bear. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 21, 2021

19 марта президент промоушена Дана Уайт на своей странице в Twitter заявил, что Хабиб Нурмагомедов уже не вернется в спорт.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. Всего россиянин провел 29 боев и одержал в них 29 побед.