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Конор обратился к Хабибу, назвав российского бойца плюшевым мишкой

09:33
Хабиб Нурмагомедов удушил Конора Макгрегора. Фото Reuters
Хабиб Нурмагомедов удушил Конора Макгрегора. Фото Reuters
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Ирландский боец Конор Макгрегор 21 марта на своей странице в Twitter обратился к чемпиону мира в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Восемь побед нокаутом в 30 поединках — это мусор. Не забывай об этом, плюшевый мишка», — написал Макгрегор.

19 марта президент промоушена Дана Уайт на своей странице в Twitter заявил, что Хабиб Нурмагомедов уже не вернется в спорт.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. Всего россиянин провел 29 боев и одержал в них 29 побед.

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