Конор обратился к Хабибу, назвав российского бойца плюшевым мишкой

Ирландский боец Конор Макгрегор 21 марта на своей странице в Twitter обратился к чемпиону мира в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Восемь побед нокаутом в 30 поединках — это мусор. Не забывай об этом, плюшевый мишка», — написал Макгрегор.

8 ko/tko across 30 fights = zero power.

Don't forget it teddy bear.