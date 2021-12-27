МЧМ по хоккею 2022
Новости
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Зубов — о поражении в матче МЧМ против Швеции: «Тяжело сказать, что с дисциплиной. Ребята волнуются»

Зубов прокомментировал поражение молодежной сборной России на МЧМ-2022 против Швеции
03:59
Теги:

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов подвел итоги матча группового этапа МЧМ-2022 против Швеции (3:6).

«Была вязкая игра. Шведы славятся своей обороной. В основном наша игра сводилось к позиционным атакам.

Тяжело сказать, что с дисциплиной. Ребята волнуются — для многих это первый турнир на таком уровне. Старались успокаивать их, но эмоции берут свое. Обидно, что оставались втроем — эти моменты должны быть исключены. Донесем это до ребят.

Сегодня второе звено отличилось, у четвертого были моменты. Но первое звено — есть первое звено. Там собраны топовые ребята, и они приносят нам голы. Будем спрашивать не только с нападающих, но и с защитников, у которых сегодня были моменты, когда они искали ненужные передачи. У всех должна быть нацеленность на ворота», — сказал Зубов.

В следующем матче на турнире Россия встретится со Швейцарией. Матч пройдет 28 декабря и начнется в 0:30 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Богун все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
10 быстрых и красивых салатов на Новый год
Во Франции задержали подозреваемого в поставке компонентов для химоружия в Сирии
0
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде