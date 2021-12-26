МЧМ по хоккею 2022
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МЧМ-2022: Россия — Швеция, Чехия — Канада и другие матчи 27 декабря

13:00
Голкипер молодежной сборной России Ярослав Аскаров. Фото ФХР
Голкипер молодежной сборной России Ярослав Аскаров. Фото ФХР
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В ночь на понедельник, 27 декабря, стартует первый игровой день молодежного чемпионата мира по хоккею-2022, который проходит в Канаде.

26 декабря, воскресенье

Группа А. Финляндия — Германия (22.00 мск)

27 декабря, понедельник

Группа В. Россия — Швеция (0.30)

Группа А. Чехия — Канада (3.00)

Группа В. США — Словакия (5.30)

Полное расписание матчей МЧМ-2022 можно посмотреть по этой ссылке.

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Сергей Ревенко все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде