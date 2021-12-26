В ночь на понедельник, 27 декабря, стартует первый игровой день молодежного чемпионата мира по хоккею-2022, который проходит в Канаде.

26 декабря, воскресенье

Группа А. Финляндия — Германия (22.00 мск)

27 декабря, понедельник

Группа В. Россия — Швеция (0.30)

Группа А. Чехия — Канада (3.00)

Группа В. США — Словакия (5.30)

Полное расписание матчей МЧМ-2022 можно посмотреть по этой ссылке.