МЧМ-2022: Россия — Швеция, Чехия — Канада и другие матчи 27 декабря
13:00
В ночь на понедельник, 27 декабря, стартует первый игровой день молодежного чемпионата мира по хоккею-2022, который проходит в Канаде.
26 декабря, воскресенье
Группа А. Финляндия — Германия (22.00 мск)
27 декабря, понедельник
Группа В. Россия — Швеция (0.30)
Группа А. Чехия — Канада (3.00)
Группа В. США — Словакия (5.30)
Полное расписание матчей МЧМ-2022 можно посмотреть по этой ссылке.
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