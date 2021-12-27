Форвард молодежной сборной России Матвей Мичков подвел итоги матча группового этапа МЧМ-2022 против Швеции (3:6).

«Сегодня игра сложилась неудачно. Будем делать выводы и готовиться к следующим играм. Нужно будет серьезней относиться к ним и кровь из носу выигрывать.

Хорошо, что засчитали первый гол. Где-то команда после этого эмоционально завелась. Совсем немного не хватило, чтобы отыграться. Уже готовимся к следующему матчу. В тот момент ничего не думал — только думал, как отыграться. Получилось, что обыграл защитника и полез на ворота, потому что красивые голы не получались сегодня. Здорово, что этот гол засчитали. Жаль, что команде этот гол не помог. Будем делать выводы.

В эпизоде со вторым голом мне пришла шайба на лицевой. До того, как принял шайбу посмотрел на ворота и просто решил загрузить на пятак. Хорошо, что так получилось», — сказал Мичков.

Мичков в матче со шведами отметился двумя заброшенными шайбами и был признан лучшим игроком в составе российской команды.

В следующем матче на турнире Россия встретится со Швейцарией. Матч пройдет 28 декабря и начнется в 0:30 мск.