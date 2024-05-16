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«Ювентус» обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии

«Ювентус» победил «Аталанту» и стал обладателем Кубка Италии
Руслан Минаев
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Игроки «Ювентуса».
Фото Reuters

«Ювентус» обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии — 1:0. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме.

В туринцев на 4-й минуте гол забил форвард Душан Влахович.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук появился на поле на 59-й минуте.

«Ювентус» в 15-й раз стал обладателем Кубка Италии и обновил свой же рекорд. Для «Аталанты» финал стал 6-м в истории клуба (1 титул в 1963-м).

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча.

Италия. Кубок. Финал
15 мая, 22:00. Olimpico (Рим)
Аталанта
0:1
Ювентус
Футбол
ФК Аталанта
ФК Ювентус
8
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Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч против «Ювентуса» в финале Кубка Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 36 22 8 6 72-43 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
5
 Аталанта 35 19 6 10 65-39 63
6
 Рома 36 17 9 10 63-44 60
7
 Лацио 36 18 5 13 47-37 59
8
 Фиорентина 35 15 8 12 53-40 53
9
 Наполи 36 13 12 11 53-46 51
10
 Торино 36 12 14 10 33-32 50
11
 Дженоа 36 11 13 12 43-44 46
12
 Монца 36 11 12 13 39-48 45
13
 Лечче 36 8 13 15 32-52 37
14
 Верона 36 8 10 18 34-48 34
15
 Удинезе 36 5 18 13 35-52 33
16
 Кальяри 36 7 12 17 38-65 33
17
 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
18
 Эмполи 36 8 8 20 26-52 32
19
 Сассуоло 36 7 8 21 42-72 29
20
 Салернитана 36 2 10 24 28-76 16
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38 тур
17.05 21:45
Фиорентина – Наполи
 - : -
18.05 19:00
Лечче – Аталанта
 - : -
18.05 21:45
Торино – Милан
 - : -
19.05 13:30
Сассуоло – Кальяри
 - : -
19.05 16:00
Монца – Фрозиноне
 - : -
19.05 16:00
Удинезе – Эмполи
 - : -
19.05 19:00
Интер – Лацио
 - : -
19.05 21:45
Рома – Дженоа
 - : -
20.05 19:30
Салернитана – Верона
 - : -
20.05 21:45
Болонья – Ювентус
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 15
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 31 1 11
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