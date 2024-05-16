«Ювентус» победил «Аталанту» и стал обладателем Кубка Италии

«Ювентус» обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии — 1:0. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме.

В туринцев на 4-й минуте гол забил форвард Душан Влахович.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук появился на поле на 59-й минуте.

«Ювентус» в 15-й раз стал обладателем Кубка Италии и обновил свой же рекорд. Для «Аталанты» финал стал 6-м в истории клуба (1 титул в 1963-м).

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча.