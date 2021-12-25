Фетисов считает, что Аскаров способен дать сборной России преимущество, если справится с волнением
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от МЧМ-2022.
«МЧМ — это яркий хоккей, бесшабашный. Там совсем другая психология. Я играл на трех молодежных турнирах. Это совсем другая философия. Всегда остается много эмоций. С удовольствием буду смотреть. Надеюсь, результат будет положительный. Давно не выигрывали турнир. Хотя в Канада всегда непросто играть.
Что касается Мичкова, я не сторонник возлагать надежды заранее. Все зависит от него. Я видел многих крутых молодых игроков, которые потом не становились великими. Для становления хоккеиста это максимально интересное время. Многое зависит от психологии и работы тренеров. Дай бог, чтобы у Мичкова все сложилось удачно.
Аскаров? Вратарь — это вообще особенная роль в хоккее. У него есть незаменимая вещь — опыт. В трех молодежных чемпионатах мира мало кто принимал участие. Если справится с волнением, то наличие Аскарова в рамке может стать нашим преимуществом», — приводит «Чемпионат» слова Фетисова.
Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Швейцарии, Словакии и США.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4556629-fetisov-esli-askarov-spravitsya-s-volneniem-to-on-stanet-preimuschestvom-nashej-sbornoj.html
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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