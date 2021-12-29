Кожевников отреагировал на ситуацию с коронавирусом в молодежной сборной Чехии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об отмене матча молодежного чемпионата мира между командами Чехии и Финляндии.

«Переносить? А куда вы собираетесь переносить чемпионат. На следующий год? Просто надо смотреть за ситуацией, соблюдать режим. Наши же не болеют. Сначала США, теперь Чехия. Ну с американцами еще понятно. Они находятся дома. Могли пойти погулять куда-то. Кто серьезно относится к этим вещам, у того все хорошо», — сказал Кожевников «СЭ».

Чехи вынуждены пропустить эту игру из-за карантина в связи со случаями заражения коронавирусом в команде. Согласно регламенту соревнований, финнам засчитана победа со счетом 1:0.