Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Кожевников отреагировал на ситуацию с коронавирусом в молодежной сборной Чехии

20:50
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об отмене матча молодежного чемпионата мира между командами Чехии и Финляндии.

«Переносить? А куда вы собираетесь переносить чемпионат. На следующий год? Просто надо смотреть за ситуацией, соблюдать режим. Наши же не болеют. Сначала США, теперь Чехия. Ну с американцами еще понятно. Они находятся дома. Могли пойти погулять куда-то. Кто серьезно относится к этим вещам, у того все хорошо», — сказал Кожевников «СЭ».

Чехи вынуждены пропустить эту игру из-за карантина в связи со случаями заражения коронавирусом в команде. Согласно регламенту соревнований, финнам засчитана победа со счетом 1:0.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Мария Куцубеева все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
10 самых вкусных вторых блюд на Новый год
В МГУ изменили систему информирования студентов об оценках из-за Тепляковой
5
1
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде