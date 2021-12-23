Товарищеский матч между сборными Чехии и Швейцарии отменен

Товарищеский матч между молодежными сборными Чехии и Швейцарии перед МЧМ-2022 отменен.

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте федерации хоккея Канады, встреча не состоится из-за необходимости соблюдения коронавирусного протокола.

Игра между Чехией и Швейцарией должна была пройти в ночь на 24 декабря в Ред-Дире.

Также в этот день запланирована контрольная игра между сборными России и Канады. Матч должен начаться в 3.00 по московскому времени.