Товарищеский матч между сборными Чехии и Швейцарии отменен
Товарищеский матч между молодежными сборными Чехии и Швейцарии перед МЧМ-2022 отменен.
Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте федерации хоккея Канады, встреча не состоится из-за необходимости соблюдения коронавирусного протокола.
Игра между Чехией и Швейцарией должна была пройти в ночь на 24 декабря в Ред-Дире.
Также в этот день запланирована контрольная игра между сборными России и Канады. Матч должен начаться в 3.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/HockeyCanada/status/1474111497538203649?s=20
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю