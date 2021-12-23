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Товарищеский матч между сборными Чехии и Швейцарии отменен

23 декабря, 23:51
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Товарищеский матч между молодежными сборными Чехии и Швейцарии перед МЧМ-2022 отменен.

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте федерации хоккея Канады, встреча не состоится из-за необходимости соблюдения коронавирусного протокола.

Игра между Чехией и Швейцарией должна была пройти в ночь на 24 декабря в Ред-Дире.

Также в этот день запланирована контрольная игра между сборными России и Канады. Матч должен начаться в 3.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/HockeyCanada/status/1474111497538203649?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде