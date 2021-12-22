Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Команды
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Россия — Канада, матч перед МЧМ-2022: дата и время начала, где смотреть прямую трансляцию

16:00
Форвард молодежной сборной России Данила Юров. Фото ФХР
Форвард молодежной сборной России Данила Юров. Фото ФХР
Теги:

В ночь на пятницу, 24 декабря, сборная России U20 проведет контрольную встречу против сверстников Канады в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею-2022. Начало встречи — в 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показан на Первом канале.

Встреча состоится на льду арены «Rogers Place» в Эдмонтоне. количество товарищеских матчей было сокращено с двух до одного в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.

Следить за матчем Россия — Канада можно будет в прямом эфире на телеканале «Первый».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
Россия снова первая в мире по допингу. Так считает ВАДА
Итальянская газета назвала виновника в росте цен на газ
0
Реклама