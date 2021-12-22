Россия — Канада, матч перед МЧМ-2022: дата и время начала, где смотреть прямую трансляцию
В ночь на пятницу, 24 декабря, сборная России U20 проведет контрольную встречу против сверстников Канады в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею-2022. Начало встречи — в 3.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч будет показан на Первом канале.
Встреча состоится на льду арены «Rogers Place» в Эдмонтоне. количество товарищеских матчей было сокращено с двух до одного в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.
Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.
Следить за матчем Россия — Канада можно будет в прямом эфире на телеканале «Первый».
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю