В ночь на пятницу, 24 декабря, сборная России U20 проведет контрольную встречу против сверстников Канады в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею-2022. Начало встречи — в 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показан на Первом канале.

Встреча состоится на льду арены «Rogers Place» в Эдмонтоне. количество товарищеских матчей было сокращено с двух до одного в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.

Следить за матчем Россия — Канада можно будет в прямом эфире на телеканале «Первый».