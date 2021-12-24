Молодежная сборная России проигрывает Канаде со счетом 0:4 после первого периода товарищеского матча
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После первого периода товарищеского матча между молодежными сборными Канады и России канадцы ведут 4:0.
В составе канадцев отличились Мэйсон Мактавиш, Ридли Грейг, Кент Джонсон и Лукас Кормье. В воротах российской сборной играет Ярослав Аскаров.
Команды готовятся к молодежному чемпионату мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.
Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.
Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.
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