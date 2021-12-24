Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Молодежная сборная России проигрывает Канаде со счетом 0:4 после первого периода товарищеского матча

03:53
Теги:

После первого периода товарищеского матча между молодежными сборными Канады и России канадцы ведут 4:0.

В составе канадцев отличились Мэйсон Мактавиш, Ридли Грейг, Кент Джонсон и Лукас Кормье. В воротах российской сборной играет Ярослав Аскаров.

Команды готовятся к молодежному чемпионату мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.

Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кружков все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
Вторая часть откровений Тутберидзе в «Пусть говорят»: «Медведевой надо ценить, что имеет. А Загитова тренировалась по 12 часов»
На гребне войны: накроет ли Украину очередной волной расширения НАТО
0
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде