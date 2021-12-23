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Россия — Канада, матч перед МЧМ-2022: прямая трансляция Первого канала

23:00
Форвард молодежной сборной России Матвей Мичков. Фото ФХР
Форвард молодежной сборной России Матвей Мичков. Фото ФХР
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В ночь на пятницу, 24 декабря, сборная России U20 сыграет против Канады в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею-2022.

Начало встречи — в 3.00 по московскому времени. Матч состоится на льду арены Rogers Place в Эдмонтоне и будет показан в прямом эфире на Первом канале.

Следить за матчем Россия — Канада можно будет в прямом эфире на Первом телеканале (на сайте, а также YouTube-канале).

Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.

27.12.2021 | Россия U20 — Швеция U20

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Сергей Ревенко все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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