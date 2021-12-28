МЧМ по хоккею 2022
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Сколько еще очков нужно набрать России, чтобы обеспечить место в плей-офф? Расклады МЧМ

03:12
28 декабря. МЧМ-2022. Россия — Швейцария — 4:2. Фото IIHF
28 декабря. МЧМ-2022. Россия — Швейцария — 4:2. Фото IIHF
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Молодежная сборная России обыграла Швейцарию (4:2) во втором матче чемпионата мира. Текущая таблица группы В выглядит так:

Швеция, США — 3 очка (1 матч), Россия — 3 (2), Словакия, Швейцария — 0 (1).

Россиянам осталась сыграть со словаками и американцами. Вероятно, даже 3 очков хватит для попадания в плей-офф (из группы выходит 4 команды) — у швейцарцев мизерные шансы на успех в матчах со Швецией и США, а Словакия на этот турнир привезла куда более талантливую сборную. Но даже в случае, например, успеха альпийской команде в матче со словаками любого набранного очка в двух оставшихся играх России хватит для попадания в четвертьфинал.

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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде