МЧМ по хоккею 2022
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МЧМ-2022: Россия — Швейцария, Швеция — Словакия и другие матчи 28 декабря

10:00
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ФХР
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ФХР
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В ночь на вторник, 28 декабря, стартует второй игровой день молодежного чемпионата мира по хоккею-2022, который проходит в Канаде.

27 декабря, понедельник

Группа А. Австрия — Финляндия (22.00 мск)

28 декабря, вторник

Группа В. Россия — Швейцария (0.30)

Группа А. Германия — Чехия (3.00)

Группа В. Швеция — Словакия (5.30)

Полное расписание матчей МЧМ-2022 можно посмотреть по этой ссылке.

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Сергей Ревенко все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде