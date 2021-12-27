МЧМ-2022: Россия — Швейцария, Швеция — Словакия и другие матчи 28 декабря
10:00
В ночь на вторник, 28 декабря, стартует второй игровой день молодежного чемпионата мира по хоккею-2022, который проходит в Канаде.
27 декабря, понедельник
Группа А. Австрия — Финляндия (22.00 мск)
28 декабря, вторник
Группа В. Россия — Швейцария (0.30)
Группа А. Германия — Чехия (3.00)
Группа В. Швеция — Словакия (5.30)
Полное расписание матчей МЧМ-2022 можно посмотреть по этой ссылке.
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