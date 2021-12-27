В ночь на вторник, 28 декабря, стартует второй игровой день молодежного чемпионата мира по хоккею-2022, который проходит в Канаде.

27 декабря, понедельник

Группа А. Австрия — Финляндия (22.00 мск)

28 декабря, вторник

Группа В. Россия — Швейцария (0.30)

Группа А. Германия — Чехия (3.00)

Группа В. Швеция — Словакия (5.30)

Полное расписание матчей МЧМ-2022 можно посмотреть по этой ссылке.