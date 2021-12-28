Мичков занимает второе место в таблице снайперов молодежного чемпионата мира
03:05
Мичков занимает второе место в таблице снайперов молодежного чемпионата мира
Сборная России обыграла команду Швейцарии (4:2) в матче молодежного чемпионата мира. Одну из шайб забросил Матвей Мичков. Российский форвард забил свой третий гол на турнире.
По количеству голов Мичков делит первое-третье места с финном Самуэлем Хелениусом и канадцем Оуэном Пауэром. По дополнительным показателям он идет вторым — у Хелениуса есть результативный пас в активе. У Мичкова ассистов пока нет.
Лучшие снайперы МЧМ-2022.
1. Саумуэль Хеленеиус (Финляндия) — 3 гола
2. Матвей Мичков (Россия) — 3
3. Оуэн Пауэр (Канада) — 3
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