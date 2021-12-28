Мичков занимает второе место в таблице снайперов молодежного чемпионата мира

Сборная России обыграла команду Швейцарии (4:2) в матче молодежного чемпионата мира. Одну из шайб забросил Матвей Мичков. Российский форвард забил свой третий гол на турнире.

По количеству голов Мичков делит первое-третье места с финном Самуэлем Хелениусом и канадцем Оуэном Пауэром. По дополнительным показателям он идет вторым — у Хелениуса есть результативный пас в активе. У Мичкова ассистов пока нет.

Лучшие снайперы МЧМ-2022.

1. Саумуэль Хеленеиус (Финляндия) — 3 гола

2. Матвей Мичков (Россия) — 3

3. Оуэн Пауэр (Канада) — 3