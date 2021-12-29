Сборную России отправили на карантин на МЧМ-2022. Состоится ли матч с США?

Сборной России присуждено техническое поражение в матче со Словакией, который должен был состояться 30 декабря. Причина — положительный тест на коронавирус в российской команде.

Ранее сборной США было присуждено техническое поражение в матче со Швейцарией на МЧМ со счетом 0:1 из-за двух положительных случаев ковида в команде. Американцев отправили на карантин, пока неизвестно, смогут ли они провести встречу против Швеции, которая назначена на ночь с 29 на 30 ноября.

Ранее швейцарская сборная отсидела двухдневный карантин после положительного ковид-теста своего хоккеиста Симона Кнака. До проведения новых тестов непонятно, есть ли возможность для переноса матча Швеция — США на день вперед.

Также пока неясна судьба игры Россия — США. Если в российской и американской сборных будут обнаружены новые зараженные, встреча, назначенная на ночь с 31 декабря на 1 января, также может быть отменена.