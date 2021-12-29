Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об отмене матча молодежного чемпионата мира-2022 между командами России и Словакии.

«В таких обстоятельствах находится весь мир. Я, правда, не очень понимаю, зачем всю команду снимать с игры. Почему просто нельзя людей, которые сдали положительный тест, отправить на карантин, а другие пусть играют без них. Мне это не очень понятно. Если так и дальше будет продолжаться, то все это теряет какой-либо смысл, потому что если кто-то в финале заболеет, то придется его отменять? Люди, которые принимали решение о проведении чемпионата мира, должны были это предвидеть и заранее все продумать. Команды лишены возможности играть», — сказал Плющев «СЭ».

Сборной России засчитали техническое поражение в матче со Словакией со счетом 0:1. Причина — случай заражения коронавирусом в составе российской команды.

Таким образом, матч Словакия — Россия, который должен был начаться в 00.30 по московскому времени, не состоится.