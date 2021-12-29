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«Самый странный МЧМ в истории». Комментатор Казанский отреагировал на техническое поражение России

22:15
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Комментатор Денис Казанский прокомментировал присуждение молодежной сборной России технического поражения в матче со Словакией из-за случая коронавируса.

«Наш матч со словаками отменен. Технарь. Нам. Кошмар. Команда по номерам. Шведы и США пока по расписанию. Самый странный МЧМ в истории», — написал Казанский в Twitter.

Согласно регламенту МЧМ-2022, Словакам засчитана победа со счетом 1:0. По той же причине был отменен матч Финляндия — Чехия. Победу засчитали финнам.

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Анна Горшкова все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде