«Самый странный МЧМ в истории». Комментатор Казанский отреагировал на техническое поражение России
22:15
Комментатор Денис Казанский прокомментировал присуждение молодежной сборной России технического поражения в матче со Словакией из-за случая коронавируса.
«Наш матч со словаками отменен. Технарь. Нам. Кошмар. Команда по номерам. Шведы и США пока по расписанию. Самый странный МЧМ в истории», — написал Казанский в Twitter.
Согласно регламенту МЧМ-2022, Словакам засчитана победа со счетом 1:0. По той же причине был отменен матч Финляндия — Чехия. Победу засчитали финнам.
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