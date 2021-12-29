«Самый странный МЧМ в истории». Комментатор Казанский отреагировал на техническое поражение России

Комментатор Денис Казанский прокомментировал присуждение молодежной сборной России технического поражения в матче со Словакией из-за случая коронавируса.

«Наш матч со словаками отменен. Технарь. Нам. Кошмар. Команда по номерам. Шведы и США пока по расписанию. Самый странный МЧМ в истории», — написал Казанский в Twitter.

Согласно регламенту МЧМ-2022, Словакам засчитана победа со счетом 1:0. По той же причине был отменен матч Финляндия — Чехия. Победу засчитали финнам.