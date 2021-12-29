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Таблица группы России на МЧМ-2022 после присуждения команде поражения в матче со Словакией

22:14
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Сборной России присудили поражение в матче молодежного чемпионата мира против Словакии из-за коронавируса у Матвея Мичкова. В связи с этим изменилось турнирное положение в группе.

Лидирует в группе В Швеция — шесть очков. Остальные четыре команды имеют по три очка. Благодаря лучшей разности заброшенных и пропущенных шайб второй идет сборная США. Россия, которой засчитали поражение со счетом 0:1, опустилась с третьего места на четвертое, пропустив вперед Швейцарию. Словакия пока остается на последней позиции в группе.

Ранее по аналогичной причине сборной Чехии засчитали поражение в матче с Финляндией.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде