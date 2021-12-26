В ночь на понедельник, 27 декабря, сборная России проведет свой первый матч на групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею-2022 против Швеции. Начало матча в 0.30 по московскому времени.

Перед стартом турнира команда Сергея Зубова провела одну контрольную встречу против Канады и уступила со счетом 4:6.

27.12.2021 | Россия U20 — Швеция U20

Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.

Следить за матчем Россия — Швеция можно будет в онлайн-трансляции «СЭ» и в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале.