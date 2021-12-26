МЧМ по хоккею 2022
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Корнилов: «Меня беспокоит форма наших вратарей перед МЧМ-2022»

05:55
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Хоккейный эксперт и комментатор Кирилл Корнилов поделился мнением о составе молодежной сборной России перед МЧМ-2022.

«Одного лидера сложно выделить. Чтобы бороться за медали, у нас каждый парень в каждой тройке, в каждой паре обороны, каждый вратарь должен обладать лидерскими качествами. Как бы это банально ни звучало. Потому что соперники далеко не слабые. Мы должны быть готовы к тому, что против нас будут играть вторым номером, и для того, чтобы рассчитывать на успех, нам необходимо, чтобы никто не выпадал из обоймы.

Меня, честно говоря, немного беспокоит форма наших вратарей. Тот же Ярослав Аскаров должной игровой практики в своем клубе не имел. Я думал, что он хотя бы в ВХЛ будет почаще играть, не говоря уже про КХЛ, но у него такой серьезной игровой практики по сути и не было. Егор Гуськов, на мой взгляд, чуть задержался в молодежном хоккее. И здесь вопрос, как он смог психологически себя подготовить к этому крупному международному турниру», — приводит слова Корнилова «Известия».

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

Группа А: Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия.

Группа В: США, Россия, Швеция, Словакия, Швейцария.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1269769/nadezhda-tonkonog/pered-nachalom-mchm-nemnogo-bespokoit-forma-nashikh-vratarei

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Сергей Разин все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде