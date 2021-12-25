Молодежная сборная Швейцарии вышла с карантина и возобновила тренировки
23:04
После положительного результата теста на COVID-19 вся национальная сборная Швейцарии (игроки не старше 20 лет) с четверга находилась на карантине. В Рождество команда смогла покинуть карантин и возобновить тренировки, сообщает пресс-служба национальной команды.
Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.
Группа А: Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия.
Группа В: США, Россия, Швеция, Словакия, Швейцария.
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