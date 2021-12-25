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Молодежная сборная Швейцарии вышла с карантина и возобновила тренировки

23:04

После положительного результата теста на COVID-19 вся национальная сборная Швейцарии (игроки не старше 20 лет) с четверга находилась на карантине. В Рождество команда смогла покинуть карантин и возобновить тренировки, сообщает пресс-служба национальной команды.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

Группа А: Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия.

Группа В: США, Россия, Швеция, Словакия, Швейцария.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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