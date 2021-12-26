«Наш тренер более известен, чем ваш тренер». ИИХФ представила молодежную сборную России одной фразой
ИИХФ перед стартом молодежного чемпионата мира-2022 представила участников турнира одной фразой.
США: «Все голы будут выполнены в стиле Зеграс-Милано»;
Канада: «Серебряные колокольчики, серебряные колокольчики, пришло время Рождества»;
Финляндия: «Мы лучше всех прыгаем в замерзшие озера»;
Швеция: «Ура! Больше никаких побед по круговой системе!»;
Россия: «Наш тренер более известен, чем ваш тренер»;
Чехия: «Мы называем Эдмонтон «Мразектаун»;
Германия: «Привет, Леон (Драйзайтль)! Сможешь побриться и получить поддельное удостоверение личности?»;
Словакия: «Эксперты прогнозируют еще одну бронзовую медаль в 2031 году»;
Швейцария: «Было бы здорово проиграть финал Швеции»;
Австрия: «Мы можем пойти в торговый центр West Edmonton Mall?».
Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.
Группа А: Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия.
Группа В: США, Россия, Швеция, Словакия, Швейцария.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю