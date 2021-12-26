«Наш тренер более известен, чем ваш тренер». ИИХФ представила молодежную сборную России одной фразой

ИИХФ перед стартом молодежного чемпионата мира-2022 представила участников турнира одной фразой.

США: «Все голы будут выполнены в стиле Зеграс-Милано»;

Канада: «Серебряные колокольчики, серебряные колокольчики, пришло время Рождества»;

Финляндия: «Мы лучше всех прыгаем в замерзшие озера»;

Швеция: «У ра! Больше никаких побед по круговой системе! »;

Россия: «Наш тренер более известен, чем ваш тренер»;

Чехия: «Мы называем Эдмонтон «Мразектаун»;

Германия: « Привет, Леон (Драйзайтль)! Сможешь побриться и получить поддельное удостоверение личности?»;

Словакия: «Эксперты прогнозируют еще одну бронзовую медаль в 2031 году»;

Швейцария: «Было бы здорово проиграть финал Швеции»;

Австрия: «Мы можем пойти в торговый центр West Edmonton Mall?».

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

Группа А: Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия.

Группа В: США, Россия, Швеция, Словакия, Швейцария.