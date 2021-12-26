МЧМ по хоккею 2022
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«Наш тренер более известен, чем ваш тренер». ИИХФ представила молодежную сборную России одной фразой

02:05
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ИИХФ перед стартом молодежного чемпионата мира-2022 представила участников турнира одной фразой.

США: «Все голы будут выполнены в стиле Зеграс-Милано»;

Канада: «Серебряные колокольчики, серебряные колокольчики, пришло время Рождества»;

Финляндия: «Мы лучше всех прыгаем в замерзшие озера»;

Швеция: «Ура! Больше никаких побед по круговой системе!»;

Россия: «Наш тренер более известен, чем ваш тренер»;

Чехия: «Мы называем Эдмонтон «Мразектаун»;

Германия: «Привет, Леон (Драйзайтль)! Сможешь побриться и получить поддельное удостоверение личности?»;

Словакия: «Эксперты прогнозируют еще одну бронзовую медаль в 2031 году»;

Швейцария: «Было бы здорово проиграть финал Швеции»;

Австрия: «Мы можем пойти в торговый центр West Edmonton Mall?».

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

Группа А: Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия.

Группа В: США, Россия, Швеция, Словакия, Швейцария.

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Сергей Разин все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде