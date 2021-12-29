Мичков опустился на восьмое место в списке бомбардиров молодежного чемпионата мира
Сборная Канады разгромила Австрию в матче молодежного чемпионата мира — 11:2.
Канадец Коул Перфетти вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира. На его счету сейчас 6 (1+5) очков. Вторым идет его соотечественник Коннор Бедард, забросивший четыре шайбы в ворота австрийцев. У него 5 (4+1) очков.
Лучшие бомбардиры МЧМ-2022
1. Коул Перфетти (Канада) — 6 (1+5).
2. Коннор Бедард (Канада) — 5 (4+1).
3. Мэйсон Мактавиш (канада) — 5 (3+2).
Оуэн Пауэр (Канада) — 5 (3+2).
5. Брэд Ламберт (Финляндия) — 5 (1+4).
6. Самуэль Хелениус (Финляндия) — 4 (3+1).
7. Вилле Койвунен (Финляндия) — 4 (2+2).
8. Матвей Мичков (Россия) — 3 (3+0).
9. Александр Бланк (Германия) — 3 (2+1).
10. Маврик Бурк (Канада) — 3 (1+2).
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