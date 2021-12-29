Мичков опустился на восьмое место в списке бомбардиров молодежного чемпионата мира

Сборная Канады разгромила Австрию в матче молодежного чемпионата мира — 11:2.

Канадец Коул Перфетти вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира. На его счету сейчас 6 (1+5) очков. Вторым идет его соотечественник Коннор Бедард, забросивший четыре шайбы в ворота австрийцев. У него 5 (4+1) очков.

Лучшие бомбардиры МЧМ-2022

1. Коул Перфетти (Канада) — 6 (1+5).

2. Коннор Бедард (Канада) — 5 (4+1).

3. Мэйсон Мактавиш (канада) — 5 (3+2).

Оуэн Пауэр (Канада) — 5 (3+2).

5. Брэд Ламберт (Финляндия) — 5 (1+4).

6. Самуэль Хелениус (Финляндия) — 4 (3+1).

7. Вилле Койвунен (Финляндия) — 4 (2+2).

8. Матвей Мичков (Россия) — 3 (3+0).

9. Александр Бланк (Германия) — 3 (2+1).

10. Маврик Бурк (Канада) — 3 (1+2).