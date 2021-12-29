МЧМ по хоккею 2022
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Россия на МЧМ пока не радует. Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

09:00
Live. Фото «СЭ»
Live. Фото «СЭ»
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Эфир о последних событиях в мире хоккея с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Леонидом Вайсфельдом — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— матчи России с Швецией и Словакией на МЧМ;
— что не получается у сборной Зубова;
— Матвей Мичков невероятно крут;
— итоги дедлайна в КХЛ.

01.01.2022 | США U20 — Россия U20

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