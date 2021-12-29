Эфир о последних событиях в мире хоккея с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Леонидом Вайсфельдом — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— матчи России с Швецией и Словакией на МЧМ;

— что не получается у сборной Зубова;

— Матвей Мичков невероятно крут;

— итоги дедлайна в КХЛ.

01.01.2022 | США U20 — Россия U20