Россия на МЧМ пока не радует. Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00
09:00
Эфир о последних событиях в мире хоккея с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Леонидом Вайсфельдом — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы:
— матчи России с Швецией и Словакией на МЧМ;
— что не получается у сборной Зубова;
— Матвей Мичков невероятно крут;
— итоги дедлайна в КХЛ.
01.01.2022 | США U20 — Россия U20
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