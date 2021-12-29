Турнирные таблицы молодежного чемпионата мира после третьего игрового дня
В Канаде состоялся третий игровой день молодежного чемпионата мира. Сборная Канады разгромила Австрию (11:2), а США было засчитано техническое поражение в игре против Швейцарии.
Канада лидирует в турнирной таблице группы А с двумя победами и разницей шайб 17-5. Вторыми идут финны с 6 очками и разницей 10-2.
В группе B Швеция идет на первой строчке с двумя победами, а затем у сборных США, России и Швейцарии по 3 очка. Замыкает таблицу Словакия, не набравшая очков.
Connor Bedard has officially arrived.— IIHF (@IIHFHockey) December 29, 2021
Check out the standings after Day Three at the World Juniors ? #WorldJuniors pic.twitter.com/WKXZIfCkvR
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