Мичков — о матче с Канадой: «Приходится вдвойне настраиваться на такие матчи»

Нападающий молодежной сборной России Матвей Мичков прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с Канадой.

«Своим звеном сыграли нормально. Каждый день разговариваем, пытаемся найти сыгранность. Турнир короткий. С кем-то мы вообще не играем. Будем стараться прибавлять от матча к матчу. Все делают общее дело. Все, что было в команде, остается в команде.

«Россия — Канада» — это всегда интересно. Это классика. Приходится вдвойне настраиваться на такие матчи. Что касается Бедарда, то сегодня он сыграл не так много времени, но забил гол. Он молодец. Поздравляю его», — сказал Мичков после игры.

В контрольной встрече хоккеист оформил дубль.

Молодежный чемпионат мира пройдет 26 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).

Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.