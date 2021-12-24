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Мичков — о матче с Канадой: «Приходится вдвойне настраиваться на такие матчи»

Матвей Мичков высказался о поражении России от Канады в товарищеском матче
06:17
Матвей Мичков. Фото ФХР
Матвей Мичков. Фото ФХР
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Нападающий молодежной сборной России Матвей Мичков прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с Канадой.

«Своим звеном сыграли нормально. Каждый день разговариваем, пытаемся найти сыгранность. Турнир короткий. С кем-то мы вообще не играем. Будем стараться прибавлять от матча к матчу. Все делают общее дело. Все, что было в команде, остается в команде.

«Россия — Канада» — это всегда интересно. Это классика. Приходится вдвойне настраиваться на такие матчи. Что касается Бедарда, то сегодня он сыграл не так много времени, но забил гол. Он молодец. Поздравляю его», — сказал Мичков после игры.

В контрольной встрече хоккеист оформил дубль.

Молодежный чемпионат мира пройдет 26 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).

Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.

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Иван Богун все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде