Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Мухамадуллин — о поражении от Канады: «Первый период провалили — подвела дисциплина»

Шакир Мухамадуллин подвел итоги товарищеского матча России с Канадой
06:24
Теги:

Защитник молодежной сборной России по хоккею Шакир Мухамадуллин подвел итоги матча с Канадой (6:4) и рассказал о сборах в Новогорске.

«Первый период провалили — подвела дисциплина, нахватали много ненужных удалений. Канадцы хорошо играют в большинстве — они реализовали свои моменты. Во втором периоде у нас была инициатива. Сделаем выводы и будем готовиться непосредственно к турниру.

Сборы в Новогорске прошли отлично. Были и нагрузки, и разгрузочные дни, и игровые тренировки. Здесь в Канаде были более интенсивные тренировки, чтобы быстрее акклиматизироваться», — рассказал хоккеист.

Молодежный чемпионат мира пройдет 26 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.

 

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Богун все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
Вторая часть откровений Тутберидзе в «Пусть говорят»: «Медведевой надо ценить, что имеет. А Загитова тренировалась по 12 часов»
Иммунолог рекомендовал срок ревакцинации для защиты от «Омикрона»
0
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде