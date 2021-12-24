Защитник молодежной сборной России по хоккею Шакир Мухамадуллин подвел итоги матча с Канадой (6:4) и рассказал о сборах в Новогорске.

«Первый период провалили — подвела дисциплина, нахватали много ненужных удалений. Канадцы хорошо играют в большинстве — они реализовали свои моменты. Во втором периоде у нас была инициатива. Сделаем выводы и будем готовиться непосредственно к турниру.

Сборы в Новогорске прошли отлично. Были и нагрузки, и разгрузочные дни, и игровые тренировки. Здесь в Канаде были более интенсивные тренировки, чтобы быстрее акклиматизироваться», — рассказал хоккеист.

Молодежный чемпионат мира пройдет 26 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.