Мухамадуллин — о поражении от Канады: «Первый период провалили — подвела дисциплина»
Защитник молодежной сборной России по хоккею Шакир Мухамадуллин подвел итоги матча с Канадой (6:4) и рассказал о сборах в Новогорске.
«Первый период провалили — подвела дисциплина, нахватали много ненужных удалений. Канадцы хорошо играют в большинстве — они реализовали свои моменты. Во втором периоде у нас была инициатива. Сделаем выводы и будем готовиться непосредственно к турниру.
Сборы в Новогорске прошли отлично. Были и нагрузки, и разгрузочные дни, и игровые тренировки. Здесь в Канаде были более интенсивные тренировки, чтобы быстрее акклиматизироваться», — рассказал хоккеист.
Молодежный чемпионат мира пройдет 26 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.
Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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