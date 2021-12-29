Тренер сборной Чехии о коронавирусе в команде: «Это была неожиданная новость для меня»

Тренер молодежной сборной Чехии Карл Млейнек прокомментировал получение положительного теста на коронавирус у одного из игроков команды.

«Это была неожиданная новость для меня, потому что все наши игроки и члены команды следуют правилам организаторов.

Учитывая, что мы принимаем участие в чемпионате мира среди юниоров в сложных ковидных условиях второй год подряд, мы также были готовы к тому, что такая ситуация может возникнуть.

Игра с Финляндией? Игроки были уже тактически подготовлены и с нетерпением ждали матча, но после утренней информации мы сразу же отреагировали, изменили программу и уже на 100% сосредоточены на матче с Австрией», — приводит слова Млейнека официальный сайт Чешской федерации хоккея.

Ранее стало известно, что матч МЧМ-2022 между сборными Чехии и Финляндии не состоится. Согласно регламенту соревнований, чехам засчитано техническое поражение со счетом 0:1.