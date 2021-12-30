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ФХР выразила сожаление в связи с отменой молодежного чемпионата мира

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Федерация хоккея России прокомментировала решение об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею из-за коронавируса.

«После трех отмененных матчей на молодежном чемпионате мира-2022, Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир, проходящий в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире, — говорится в заявлении организации. — Федерация хоккея России сожалеет о случившемся, но разделяет заботу организаторов о здоровье участников и соблюдении спортивного принципа».

Ранее стало известно, что из-за положительного теста у Матвея Мичкова России засчитали поражение в матче со Словакией. До этого Чехия не смогла по той же причине сыграть с Финляндией.

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Евгений Петров все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен