ФХР выразила сожаление в связи с отменой молодежного чемпионата мира

Федерация хоккея России прокомментировала решение об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею из-за коронавируса.

«После трех отмененных матчей на молодежном чемпионате мира-2022, Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир, проходящий в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире, — говорится в заявлении организации. — Федерация хоккея России сожалеет о случившемся, но разделяет заботу организаторов о здоровье участников и соблюдении спортивного принципа».

Ранее стало известно, что из-за положительного теста у Матвея Мичкова России засчитали поражение в матче со Словакией. До этого Чехия не смогла по той же причине сыграть с Финляндией.