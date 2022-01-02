ИИХФ проведет расследование по поводу высадки сборной России из самолета
Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) сообщила, что расследует снятие российских хоккеистов после отмены молодежного чемпионата мира с рейса из Калгари во Франкфурт.
Ранее стало известно, что после инцидентов, связанных с курением и употреблением алкоголя, представители авиакомпании вывели из самолета все четыре сборные (Чехии, Финляндии, Швеции и России). Затем было принято решение допустить финнов и шведов назад, а россиян и чехов — нет.
«По решению совета по этике ИИХФ инцидент будет передан в Дисциплинарный совет ИИХФ для наложения санкций», — говорится в заявлении организации.
Ранее молодежный чемпионат мира-2022 был отменен из-за коронавируса в трех командах — США, Чехии и России.
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