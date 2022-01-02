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ИИХФ проведет расследование по поводу высадки сборной России из самолета

06:51
Молодежная сборная России. Фото ФХР
Молодежная сборная России. Фото ФХР
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Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) сообщила, что расследует снятие российских хоккеистов после отмены молодежного чемпионата мира с рейса из Калгари во Франкфурт.

Ранее стало известно, что после инцидентов, связанных с курением и употреблением алкоголя, представители авиакомпании вывели из самолета все четыре сборные (Чехии, Финляндии, Швеции и России). Затем было принято решение допустить финнов и шведов назад, а россиян и чехов — нет.

«По решению совета по этике ИИХФ инцидент будет передан в Дисциплинарный совет ИИХФ для наложения санкций», — говорится в заявлении организации.

Ранее молодежный чемпионат мира-2022 был отменен из-за коронавируса в трех командах — США, Чехии и России.

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Евгений Козинов все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен