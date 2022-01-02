Зубов считает, что представители чешской сборной поступили некрасиво, свалив всю вину за высадку из самолета на российскую команду
Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов прокомментировал высказывания представителей чешской молодежной команды о том, что вся вина за инцидент на борту Калгари — Франкфурт лежит на россиянах.
— Есть версия, что алкоголь на борт пронесли чехи.
— Опять же, не могу говорить за чешскую сборную. Но они очень быстро открестились от всего и свалили все на нас. Мы не собираемся этим заниматься, но делать так, как они — очень некрасиво. Версия о том, что их не пустили обратно на борт, потому что перепутали с нашей командой — просто смешная. В каждой делегации определенное количество людей, билеты не безымянные, на нашей форме разные логотипы и надписи, перепутать команды попросту невозможно. Если бы у чехов было все нормально с поведением, то их бы пустили назад.
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