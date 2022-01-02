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Зубов считает, что представители чешской сборной поступили некрасиво, свалив всю вину за высадку из самолета на российскую команду

07:10
Сергей Зубов. Фото ХК «Динамо» (Рига).
Сергей Зубов. Фото ХК «Динамо» (Рига).
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Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов прокомментировал высказывания представителей чешской молодежной команды о том, что вся вина за инцидент на борту Калгари — Франкфурт лежит на россиянах.

— Есть версия, что алкоголь на борт пронесли чехи.

— Опять же, не могу говорить за чешскую сборную. Но они очень быстро открестились от всего и свалили все на нас. Мы не собираемся этим заниматься, но делать так, как они — очень некрасиво. Версия о том, что их не пустили обратно на борт, потому что перепутали с нашей командой — просто смешная. В каждой делегации определенное количество людей, билеты не безымянные, на нашей форме разные логотипы и надписи, перепутать команды попросту невозможно. Если бы у чехов было все нормально с поведением, то их бы пустили назад.

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Михаил Зислис все материалы автора

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