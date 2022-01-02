Главный тренер российской молодежки рассказал о финском игроке, которому стало плохо во время рейса
06:00
Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов подтвердил информацию «СЭ» о том, что одному игроку сборной Финляндии стало плохо перед вылетом из Калгари во Франкфурт.
— Правда, что кто-то из сборной Финляндии был настолько пьян, что его вырвало себе под ноги?
— Я был в бизнес-классе и не видел этого, — ответил Зубов. — Позже наши ребята подтвердили факт, что финскому игроку стало плохо. Был ли он пьян, не знаю.
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