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Главный тренер российской молодежки рассказал о финском игроке, которому стало плохо во время рейса

06:00
Сергей Зубов. Фото IIHF
Сергей Зубов. Фото IIHF
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Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов подтвердил информацию «СЭ» о том, что одному игроку сборной Финляндии стало плохо перед вылетом из Калгари во Франкфурт.

— Правда, что кто-то из сборной Финляндии был настолько пьян, что его вырвало себе под ноги?

— Я был в бизнес-классе и не видел этого, — ответил Зубов. — Позже наши ребята подтвердили факт, что финскому игроку стало плохо. Был ли он пьян, не знаю.

Полностью интервью Зубова

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Михаил Зислис все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен