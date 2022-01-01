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Стали известны подробности инцидента с молодежной сборной России по хоккею в аэропорту Калгари

16:53
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Как стало известно «СЭ», на самолете по маршруту Калгари — Франкфурт помимо молодежной сборной России по хоккею должны были лететь еще три команды — Чехии, Финляндии, Швеции.

После инцидентов, связанных с курением и алкоголизмом, представители авиакомпании вывели из самолета все четыре сборные.

Затем было принято решение допустить финнов и шведов назад, а россиян и чехов — нет.

Чехи провезли на борт алкоголь, финна вырвало себе под ноги. Русских высадили из самолета за сигареты

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