Стали известны подробности инцидента с молодежной сборной России по хоккею в аэропорту Калгари
16:53
Как стало известно «СЭ», на самолете по маршруту Калгари — Франкфурт помимо молодежной сборной России по хоккею должны были лететь еще три команды — Чехии, Финляндии, Швеции.
После инцидентов, связанных с курением и алкоголизмом, представители авиакомпании вывели из самолета все четыре сборные.
Затем было принято решение допустить финнов и шведов назад, а россиян и чехов — нет.
Чехи провезли на борт алкоголь, финна вырвало себе под ноги. Русских высадили из самолета за сигареты
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