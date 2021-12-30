ИИХФ объяснила отмену МЧМ-2022

Международная Федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что молодежный чемпионат мира будет отменен из-за коронавируса.

«Следуя рекомендациям медицинской группы турнира по COVID-19 и медицинского комитета ИИХФ, совет ИИХФ решил, что из-за продолжающегося распространения COVID-19 и штамма Омикрон молодежный чемпионат мира-2022 будет отменен для обеспечения здоровья и безопасности всех участников.

Решение было принято после положительного теста игрока сборной России, что потребовало отмены матча Россия — Словакия 29 декабря. Эта игра стала третьей, отмененной из-за положительного теста, после матчей Швейцария — США и Финляндия — Чехия.

Помимо обеспечения здоровья и безопасности участников, совет постановил, что с еще одной отменой — третьей игрой за два дня — нарушена спортивная целостность турнира, а потому он должен быть отменен".

Турнир должен был пройти с 26 декабря по 5 января.