ИИХФ объяснила отмену МЧМ-2022
Международная Федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что молодежный чемпионат мира будет отменен из-за коронавируса.
«Следуя рекомендациям медицинской группы турнира по COVID-19 и медицинского комитета ИИХФ, совет ИИХФ решил, что из-за продолжающегося распространения COVID-19 и штамма Омикрон молодежный чемпионат мира-2022 будет отменен для обеспечения здоровья и безопасности всех участников.
Решение было принято после положительного теста игрока сборной России, что потребовало отмены матча Россия — Словакия 29 декабря. Эта игра стала третьей, отмененной из-за положительного теста, после матчей Швейцария — США и Финляндия — Чехия.
Помимо обеспечения здоровья и безопасности участников, совет постановил, что с еще одной отменой — третьей игрой за два дня — нарушена спортивная целостность турнира, а потому он должен быть отменен".
Турнир должен был пройти с 26 декабря по 5 января.
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