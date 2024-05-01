«Бавария» и «Реал» выдали отличное шоу. Два пенальти, гениальный пас Крооса и пушка Сане

В Мюнхене яркая ничья — 2:2.

«Реал» против «Баварии» — самая что ни на есть классика европейского футбола. Наверное, ни к одному из противостояний это слово не подходит больше. Их встречи в Лиге чемпионов — явление регулярное, и каждый они получаются запоминающимися.

На рубеже веков, в розыгрыше-1999/2000, «Бавария» на групповом этапе пачками отгружала голы в ворота совсем еще зеленого Икера Касильяса, а потом «Реал» вынес мюнхенцев в полуфинале и взял первого «ушастого» за 30 с лишним лет.

В сезоне-2011/12 Жозе Моуринью сконструировал совершенно монструозный «Реал», который с огромным запасом выиграл ла лигу, набрав 100 очков и забив невероятный 121 гол. Лига чемпионов казалось очень близкой, но в полуфинале с «Баварией» случилась та самая серия пенальти, когда Серхио Рамос запустил мяч в космос, а Моуринью от отчаяния стоял на коленях.

Два года спустя «Реал» уже во главе с Карло Анчелотти и праймовым Криштиану Роналду на этой же стадии взял жестокий реванш, растоптав «Баварию» Пепа Гвардиолы в Мюнхене — 4:0. А потом добрался-таки до вожделенной «Десимы» — десятой победы в Лиге чемпионов.

В сезоне-2016/17 это было соперничество имени Криштиану и Кейлора Наваса. Костариканец тащил все, что можно, и во многом благодаря его выдающейся игре «Реал» прошел «Баварию» в четвертьфинале — 2:1 и 4:2. А год спустя история повторилась уже в полуфинале — 2:1 и 2:2. И оба раза мадридцы в итоге брали трофей.

В общем, у «Реала» сложилась хорошая такая традиция — если проходишь «Баварию» в плей-офф, то потом выигрываешь Лигу чемпионов. В этом сезоне такой расклад выглядит вполне буднично, учитывая, кто играет в другом полуфинале, а также то, что, пожалуй, никогда еще Мадрид не выглядел таким явным фаворитом в противостоянии с «Баварией».

Это признавал даже тренер мюнхенцев Томас Тухель, сказавший, что его команда будет подстраиваться под «Реал».

«Нам нужно сочетать хорошую тактику с удачей. Важно именно сочетание. Игрокам нужен план и четкая идея. В то же время кое-где им нужно оставить свободу. А ко всему этому нужно добавить фактор везения в одном отдельно взятом матче. Если ты собрался обыгрывать «Реал», то тебе нужен весь этот комплект», — говорил он на предматчевой пресс-конференции.

По первым минутам казалось, что план Тухеля — это владение мячом, контроль и доминирование. «Бавария» легко и изящно комбинировала, внешне спокойно проникая в штрафную «Реала». Шесть ударов за первые 15 минут — солидный показатель. Правда, опасным из них был только один — на первой минуте Лерой Сане выскочил к воротам Андрея Лунина, но украинец успел отбить мяч ногой.

Лерой Сане. Фото AFP

И если уж мы сказали, что «Реал» против «Баварии» — это классика, то и развитие событий складывалось совершенно классическим образом. Мощная первая 15-минутка — это как раз оно. Дальше соперник отодвигает игру от своих ворот, и она немного успокаивается — тоже. Выдающиеся передачи Тони Крооса — самая что ни на есть живая классика. «Бавария» вроде прессинговала владевший мячом «Реал», но затем игроки как-то запутались в перестроениях, и у Крооса с мячом в ногах оказалось неприлично много времени и пространства. В довершении ко всему хозяева в этом эпизоде открыли и коридор под рывок Винисиуса.

Забили и снова успокоили игру — тоже классика. Вообще, вторая половина первого тайма, после гола Винисуса, получилась максимально стерильной. Команды по очереди подолгу контролировали мяч, но без обострений. «Реалу» это особо и не нужно было, а у «Баварии» наступил какой-то кризис идей, плюс команда Тухеля явно опасалась нарваться на контратаку соперника — в переходных фазах Мадрид сейчас намного сильнее.

Хозяевам нужно было что-то придумывать, и в качестве решения Тухель предложил выход Рафаэла Геррейру в центр поля вместо Леона Горецки — показательно, что Йозуа Киммих остался на месте правого защитника. «Бавария» стала быстрее двигать мяч и доводить его до последней трети, а там благодаря этому у игроков хозяев было немного скорости и пространства. Немного, но достаточно для ребят вроде Сане или Джамала Мусиалы, которые, пользуясь этим, шли в дриблинг. И это дало результат — первый забил, прошив Лунина мощным ударом в ближний угол, а второй заработал пенальти (пусть и довольно «дешевый»), который реализовал Харри Кейн.

Фото Reuters

И это, в общем, тоже классика — в конце концов, мы говорим о пусть и кризисной, но «Баварии», с ее ДНК и отличным набором футболистов группы атаки, которые отлично умеют наказывать за малейшие просчеты (тут «Арсенал» подтвердит).

С другой стороны, все то же самое можно сказать и о «Реале». Когда вам кажется, что вы перевернули ход игры и даже ее контролируете — это иллюзия. Хотя бы потому, что у Мадрида есть Лука Модрич. Великий хорват вышел и своими передачами сразу все поменял (и, кстати, не только передачами — пару раз он жестко сходил в отбор, и в одном моменте Сане было больно). А игроки типа Родриго могут быть в тени весь матч, а потом взорваться в одном эпизоде — и этого хватит, чтобы «Реал» увез из Мюнхена ничью.

Испанский клуб все еще фаворит в этой паре, но через неделю в Мадриде точно будет очень жарко.