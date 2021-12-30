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«Очень обидно, что так произошло». Знарок — об отмене МЧМ

00:42
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Тренер сборной России Олег Знарок сожалеет, что молодежный чемпионат мира отменен, так как российская команда была в полном порядке. Турнир был прерван из-за коронавируса.

Молодежный чемпионат мира. Официально: ИИХФ приняла решение об отмене молодежного чемпионата мира-2022

«Очень обидно, что так произошло. Нам обидно, всей команде обидно. Мы готовились к турниру, мы были в полном порядке, были заряжены на победу. Но получилось так, как получилось. Организаторы решили завершить турнир досрочно. Не знаю, что сейчас будем делать. Нам пока никто ничего не говорит», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Знарка.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211230/znarok-1766094216.html

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Евгений Козинов все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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